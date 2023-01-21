​Поттер доволен выступлением «Челси» на «Энфилде»

В главном субботнем матче Премьер-лиги Англии «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью со счётом 0:0. После игры комментарий дал рулевой лондонской команды Грэм Поттер.

«Я считаю, что мы выступили хорошо. Доволен командой, доволен энергией, доволен тем, что мы пытались делать. На «Энфилде» всегда тяжело.

В первом тайме мы выглядели прилично. Нам не повезло, могли забить. «Ливерпуль» хорошо начал второй тайм, после чего мы внесли коррективы и взяли игру под контроль, были моменты. В целом для нас это позитивный день, хотя мы хотели набрать три очка», - сказал Поттер, чьи слова приводит BBC.

На текущий момент «Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ.