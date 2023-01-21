​Владелец «Эвертона» впервые за долгое время посетит матч команды

В субботу в чемпионате Англии пройдёт матч между «Вест Хэмом» и «Эвертоном». В Англии говорят о том, что игру в Лондоне посетит Фархад Мошири – владелец мерсисайдского клуба. В последний раз бизнесмен наблюдал за игрой «ирисок» воочию ещё в 2021 году.

Матч «Вест Хэм» - «Эвертон» очень интересен из-за ситуации с тренерами. И Дэвид Мойес, и Фрэнк Лэмпард могут столкнуться с увольнениями в случае неудачных результатов. В последнее время специалисты находятся под серьёзным давлением.

На текущий момент «Вест Хэм» занимает 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Эвертон» - 19-е. У команд по 15 очков в активе.