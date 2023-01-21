​Аспиликуэта вошёл в историю «Челси»

В субботу «Челси» проводил гостевой матч чемпионата Англии против «Ливерпуля». Ближе к завершению игры на замену вышел защитник Сесар Аспиликуэта. Для 33-летнего испанца это был 500-й матч за «пенсионеров».

Журналист Низаар Кинселла отмечает в социальных сетях, что Сесар Аспиликуэта стал первым легионером в «Челси», которому покорилась отметка в 500 игр за клуб.

Сесар Аспиликуэта перебрался в «Челси» в конце августа 2012 года из «Марселя». В 500 матчах за «пенсионеров» испанец забил 17 голов и отдал 56 голевых передач на партнёров.

Напомним, что матч между «Ливерпулем» и «Челси» завершился вничью со счётом 0:0.