​У «Челси» новая травма, в лазарет попал Чалоба

«Челси» продолжают мучить травмы. Ближе к завершению субботнего матча Премьер-лиги против «Ливерпуля» в лазарет угодил защитник Трево Чалоба. 23-летний футболист покинул поле на своих ногах, но в сопровождении медиков.

В ближайшее время Трево Чалоба наверняка пройдёт медицинское обследование. После этого «Челси» должен выпустить пресс-релиз о состоянии футболиста.

Следить за концовкой матча чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Челси» можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.

Добавим, что на текущий момент «Челси» занимает лишь 10-е место в турнирной таблице АПЛ.