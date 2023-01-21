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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​У «Челси» новая травма, в лазарет попал Чалоба

21 Января 2023 • 17:21 Комментировать

«Челси» продолжают мучить травмы. Ближе к завершению субботнего матча Премьер-лиги против «Ливерпуля» в лазарет угодил защитник Трево Чалоба. 23-летний футболист покинул поле на своих ногах, но в сопровождении медиков.

В ближайшее время Трево Чалоба наверняка пройдёт медицинское обследование. После этого «Челси» должен выпустить пресс-релиз о состоянии футболиста.

Следить за концовкой матча чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Челси» можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.

Добавим, что на текущий момент «Челси» занимает лишь 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Трево Чалоба
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