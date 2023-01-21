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​Дисквалификация Паратичи может повлиять на будущее Конте

21 Января 2023 • 16:08 Комментировать

Бывший директор «Ювентуса» Фабио Паратичи был дисквалифицирован на два с половиной года из-за финансовых махинаций туринского клуба. В ближайшее время дисквалификация может распространиться на УЕФА и ФИФА. В таком случае Паратичи не сможет работать на должности спортивного директора «Тоттенхэма».

Как сообщает Calciomercato, дисквалификация Фабио Паратичи может повлиять на будущее главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте. Если Паратичи будет вынужден покинуть клуб, то такое же решение может принять и тренер, чей действующий контракт истекает в конце сезона. Отмечается, что Паратичи и Конте близки.

Стоит сказать, что решение о дисквалификации Фабио Паратичи может быть обжаловано.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Фабио Паратичи
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