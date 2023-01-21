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​Поттер дал понять, что он не согласовывает все трансферы «Челси»

21 Января 2023 • 15:36 Комментировать

«Челси» очень активно проводит трансферную зиму. На покупки игроков в январе лондонский клуб потратил уже почти 180 миллионов евро, если верить данным авторитетного портала transfermarkt. Главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер дал понять, что он не согласовывает все трансферы клуба.

«Я не думаю, что можно так просто сказать, что они [трансферы] мои. Главному тренеру сложно контролировать «цели» и иметь список «своих» игроков. Хотя у меня есть мнение обо всём, я не тот парень, который сидит в комнате и всё решает», - слова Поттера из эфира BT Sport приводит журналист Скотт Сондерс.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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