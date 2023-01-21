​Джеррард готов обсудить с Беллингемом переход в «Ливерпуль»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем находится на радаре ряда европейских грандов и наверняка сменит клубную прописку летом. Главными претендентами на игрока считаются «Реал» и «Ливерпуль». Комментарий о возможном переезде Беллингема на «Энфилд» дал легенда клуба Стивен Джеррард.

«Беллингему нужно просто указать дату в календаре, когда он будет свободен. Я полечу в Дортмунд, чтобы обсудить его трансфер», - сказал Джеррард в эфире BT. Слова молодого тренера приводит журналист Пол Горст.

Добавим, что Стивен Джеррард относительно недавно остался без работы, покинув «Астон Виллу».