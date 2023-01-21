​«Рома» отклонила предложение «Вест Хэма» по Дзаньоло

Полузащитник Николо Дзаньоло рассчитывает сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Интерес к 23-летнему футболисту проявляет «Вест Хэм». Лондонцы направили предложение в Рим, но в ответ услышали отказ, о чём на своих страницах рассказывает Calciomercato.

По данным источника, «Вест Хэм» хотел взять Николо Дзаньоло в аренду на остаток сезона с обязательством выкупить игрока за 30 миллионов евро. Также «молотобойцы» предлагали «волкам» бонусы, которые могли быть активированы до конца 2023 календарного года.

Отмечается, что «Рома» готова продать Николо Дзаньоло за 30 миллионов евро, без аренды. Не исключено, что «Вест Хэм» вернётся с новым предложением.