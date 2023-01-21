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​Клопп хочет заполучить Рубена Невеша

21 Января 2023 • 14:30 Комментировать

На фоне кадровых проблем «Ливерпуль» довольно остро нуждается в усилении. Как стало известно El Nacional, главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп хочет, чтобы клуб подписал полузащитника Рубена Невеша из «Вулверхэмптона».

Ранее слухи связывали Рубена Невеша с «Барселоной». Тем не менее, главный тренер каталонской команды Хави не уверен в необходимости подписания 25-летнего португальца, что даёт шансы «Ливерпулю».

За «Вулверхэмптон» Рубен Невеш выступает с лета 2017 года после трансфера из «Порту». Эксперты портала transfermarkt оценивают игрока в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Рубен Невеш Трансферы футбола - зима 2023
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