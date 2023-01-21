​Хаверц – на радаре «ПСЖ»

Атакующий полузащитник «Челси» Кай Хаверц находится на радаре «ПСЖ». Как сообщает Media Foot, гранд Лиги 1 рассматривает возможность подписания 23-летнего немца после ухода Пабло Сарабии в «Вулверхэмптон».

Кай Хаверц проводит в «Челси» третий сезон, но нельзя сказать, что в Лондоне немец раскрылся на все 100%. Учитывая подписания новых игроков в линию атаки, «пенсионеры» могут расстаться с Хаверцом.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кая Хаверца в 70 миллионов евро.

Отметим, что интерес к Каю Хаверцу также проявляет мюнхенская «Бавария».