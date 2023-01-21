Гуллит оценил перспективы Зиеша в «Барселоне»

Бывший футболист сборной Нидерландов Рууд Гуллит поделился мнением о возможном трансфере вингера лондонского «Челси» Хакима Зиеша в каталонскую «Барселону».

«В Ла Лиге Зиеш смог бы проявить свои лучшие качества. В АПЛ Хаким так и не показал того уровня, который был у него в «Аяксе». Я считаю, что он идеально вписался бы в игру «Барселоны» и добился успеха», - цитирует нидерландца Ziggo Sport Totaal.

Марокканец присоединился к «пенсионерам» в 2020 году. В текущем сезоне 29-летний вингер сделал одну голевую передачу в девяти матчах Премьер-лиги. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2025 года.