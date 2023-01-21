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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У Эмилиано Мартинеса сложились плохие отношения с Эмери

21 Января 2023 • 13:54 Комментировать
Саутгемптон
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Астон Вилла
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Через 3 ч. 4 мин.

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес находится в сложных отношениях с главным тренером Унаи Эмери, который возглавил команду ещё до перерыва на чемпионат мира. По информации от Football Espana, будущее аргентинца в бирмингемском клубе находится под большим вопросом.

Напомним, что Мартинеса ранее связывали с переходом в два топ-клуба из Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Аргентинец впечатлил руководство этих команд своей игрой на чемпионате мира в Катаре.

30-летний Мартинес выступает за «Астон Виллу» с лета 2020 года, когда перебрался в команду из лондонского «Арсенала», где числился с 2012 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Эмилиано Мартинес Астон Вилла
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САУТГЕМПТОН АСТОН ВИЛЛА
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