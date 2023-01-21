У Эмилиано Мартинеса сложились плохие отношения с Эмери

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес находится в сложных отношениях с главным тренером Унаи Эмери, который возглавил команду ещё до перерыва на чемпионат мира. По информации от Football Espana, будущее аргентинца в бирмингемском клубе находится под большим вопросом.

Напомним, что Мартинеса ранее связывали с переходом в два топ-клуба из Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Аргентинец впечатлил руководство этих команд своей игрой на чемпионате мира в Катаре.

30-летний Мартинес выступает за «Астон Виллу» с лета 2020 года, когда перебрался в команду из лондонского «Арсенала», где числился с 2012 года.