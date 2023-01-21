Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об интереса лондонского «Челси» к атакующему полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну.

- Это игры агентов – создавать и поднимать ажиотаж. Уровень игры Захаряна упал в последнее время. Он вспыхнул в позапрошлом году, и агенты начали накручивать к нему интерес от «Челси», «Милана», кого там ещё, «Ливерпуля»? Может, Захарян звёздочку поймал. Он техничный, но ему надо набирать физически, чтобы мощным быть. Там же в английской Премьер-лиге «быки» здорово носятся вперёд и назад. А Захарян техничный, да, но у него бывают большие простои и паузы в игре, я по последним матчам сужу.