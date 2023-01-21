Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» заинтересован в защитнике «Лиона» Гюсто

21 Января 2023 • 08:59 Комментировать

Лондонский «Челси» заинтересован в подписании 19-летнего защитника «Лиона» Мало Гюсто, хотя французская сторона хотела бы, чтобы спортсмен остался в клубе до конца текущего сезона. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, игрок молодёжной сборной Франции, несмотря на не самую лучшую форму в текущем сезоне в идущем на девятой позиции в Лиге 1 «Лионе», продолжает оставаться одним из самых востребованных защитников в Европе.

Некоторые крупные команды континента следят за ним в последние несколько месяцев, в том числе «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Предложение ещё не сделано, но «Челси» заявил о своем интересе к Гюсто, чей контракт истекает в конце следующего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Мало Гюсто Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.01.23 в 15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси Челси
1.62 4.30 5.20
Видео
21.01.23 в 18:00
Вест Хэм Вест Хэм
Эвертон Эвертон
1.77 3.75 4.80
Видео
21.01.23 в 18:00
Лестер Лестер
Брайтон Брайтон
3.05 3.45 2.37
Видео
21.01.23 в 18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла Астон Вилла
2.65 3.55 2.65
Видео
21.01.23 в 18:00
Борнмут Борнмут
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2.37 3.35 3.15
Видео
21.01.23 в 20:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ньюкасл Ньюкасл
3.95 3.40 2.03
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Января
09:45 · Англия. Премьер-лига
Клиенты PARI выбирают «Ливерпуль» в матче с «Челси» в АПЛ
09:17 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги: «Манчестер Сити» — одна из лучших команд в мире»
08:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заинтересован в защитнике «Лиона» Гюсто
07:44 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» рассматривает двух нападающих на случай срыва по трансферу Кейна
07:37 · Англия. Премьер-лига
Фергюсон рассказал, что думает о Клоппе
07:32 · Англия. Чемпионшип
«Вестерло» отклонил предложение «Бёрнли» по Фостеру суммой в 7,5 млн евро
07:08 · Англия. Премьер-лига
Смит объяснил, почему Магуайра нужно сохранить в «Манчестер Юнайтед»
06:48 · Англия. Премьер-лига
Директор «Шахтёра» подвергся смертельным угрозам от фанатов «Арсенала»
05:21 · Англия. Премьер-лига
Экс-одноклубник Мудрика: «У Михаила дриблинг, как у Роналдиньо»
05:07 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил работу тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
05:00 · Англия. Премьер-лига
Немецкий топ-тренер хочет возглавить «Реал» или «Барселону»
04:49 · Англия. Премьер-лига
Поттер рассказал, что думает о Клоппе и «Ливерпуле»
04:42 · Англия. Премьер-лига
Артета раскрыл секрет успеха «Манчестер Юнайтед»
04:35 · Англия. Премьер-лига
Клопп отреагировал на трансферы «Челси»
04:30 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» объявил о трансфере за 20 миллионов евро официально
Все новости
Рекомендуем