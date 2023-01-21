«Челси» заинтересован в защитнике «Лиона» Гюсто

Лондонский «Челси» заинтересован в подписании 19-летнего защитника «Лиона» Мало Гюсто, хотя французская сторона хотела бы, чтобы спортсмен остался в клубе до конца текущего сезона. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, игрок молодёжной сборной Франции, несмотря на не самую лучшую форму в текущем сезоне в идущем на девятой позиции в Лиге 1 «Лионе», продолжает оставаться одним из самых востребованных защитников в Европе.

Некоторые крупные команды континента следят за ним в последние несколько месяцев, в том числе «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Предложение ещё не сделано, но «Челси» заявил о своем интересе к Гюсто, чей контракт истекает в конце следующего сезона.