«МЮ» рассматривает двух нападающих на случай срыва по трансферу Кейна

Накануне появилась информация о возможном переходе нападающего сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед». Стороны могут в скором времени начать переговоры.

В случае, если сделка не состоится, манкунианцы обратятся к кандидатурам двух других нападающих. Альтернативными вариантами являются Виктор Осимхен («Наполи») и Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»).

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Осимхен провел 14 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя ассистами. В свою очередь Шешко забил пять голов и сделал результативный пас в 16 играх чемпионата Австрии.