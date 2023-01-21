Фергюсон рассказал, что думает о Клоппе

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп провел 1000-й матч в качестве тренера на профуровне. На это достижение немца отреагировал легендарный экс-рулевой «МЮ» Алекс Фергюсон.

«Для меня огромная честь приветствовать Юргена в нашем клубе. Клопп – один из лучших специалистов в современном футболе. Он привнес страсть в эту игру. Благодаря ему футбольная отрасль стала прогрессировать», - передает слова шотландского специалиста таблоид The Sun.

Напомним, что Клопп занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с октября 2015 года. Его трудовое соглашение с мерсисйдцами рассчитано до лета 2026 года.