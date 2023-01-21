Смит объяснил, почему Магуайра нужно сохранить в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Смит высказался насчет будущего защитника Гарри Магуайра в «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» стоит сохранить Магуайра. Гарри обладает характером, который необходим в раздевалке каждой команды. В противном случае его бы не назначили капитаном. Магуайр – сильная личность, он справится со всеми трудностями. Уверен, что настанет время, и он будет востребован в клубе», - цитирует Смита Metro.

29-летний центральный защитник выступает за «красных дьяволов» с августа 2019 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.