Директор «Шахтёра» подвергся смертельным угрозам от фанатов «Арсенала»

Директор «Шахтёра» Дарио Срна подвергся смертельным угрозам от фанатов лондонского «Арсенала» после трансфера украинского полузащитника Михаила Мудрика в «Челси».

Как информируют журналисты The Telegraph, разгневанные поклонники «канониров» завалили социальные сети хорватского функционера жесткими угрозами. Мудрик был близок к переходу в «Арсенал», однако в последний момент сделка сорвалась, и игрок присоединился к «пенсионерам».

Трансфер 22-летнего украинского футболиста обошелся «синим» в 100 миллионов евро. «Челси» заключил с Михаилом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2031 года.