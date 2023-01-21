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Директор «Шахтёра» подвергся смертельным угрозам от фанатов «Арсенала»

21 Января 2023 • 06:48 Комментировать

Директор «Шахтёра» Дарио Срна подвергся смертельным угрозам от фанатов лондонского «Арсенала» после трансфера украинского полузащитника Михаила Мудрика в «Челси».

Как информируют журналисты The Telegraph, разгневанные поклонники «канониров» завалили социальные сети хорватского функционера жесткими угрозами. Мудрик был близок к переходу в «Арсенал», однако в последний момент сделка сорвалась, и игрок присоединился к «пенсионерам».

Трансфер 22-летнего украинского футболиста обошелся «синим» в 100 миллионов евро. «Челси» заключил с Михаилом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2031 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Шахтёр Донецк Арсенал Лондон Дарио Срна Михаил Мудрик
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