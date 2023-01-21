Экс-одноклубник Мудрика: «У Михаила дриблинг, как у Роналдиньо»

Украинский футболист Игорь Литовка высказался о новичке лондонского «Челси» Михаиле Мудрике. Он сравнил соотечественника с легендарным бразильцем Роналдиньо.

«Мудрик всегда сосредоточен на футболе. Когда у нас была одна тренировка, Михаил проводил две. У него просто нереальные скоростные показатели. А еще у Мудрика потрясающий дриблинг. Его можно сравнить с Роналдиньо», - передает слова Литовки The Guardian.

Трансфер Мудрика обошелся «пенсионерам» в 100 миллион евро. 22-летний украинский полузащитник заключил с лондонцами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2031 года.