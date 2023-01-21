Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-одноклубник Мудрика: «У Михаила дриблинг, как у Роналдиньо»

21 Января 2023 • 05:21 Комментировать

Украинский футболист Игорь Литовка высказался о новичке лондонского «Челси» Михаиле Мудрике. Он сравнил соотечественника с легендарным бразильцем Роналдиньо.

«Мудрик всегда сосредоточен на футболе. Когда у нас была одна тренировка, Михаил проводил две. У него просто нереальные скоростные показатели. А еще у Мудрика потрясающий дриблинг. Его можно сравнить с Роналдиньо», - передает слова Литовки The Guardian.

Трансфер Мудрика обошелся «пенсионерам» в 100 миллион евро. 22-летний украинский полузащитник заключил с лондонцами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2031 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Роналдиньо Игорь Литовка Михаил Мудрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.01.23 в 15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси Челси
1.62 4.30 5.20
Видео
21.01.23 в 18:00
Вест Хэм Вест Хэм
Эвертон Эвертон
1.77 3.75 4.80
Видео
21.01.23 в 18:00
Лестер Лестер
Брайтон Брайтон
3.05 3.45 2.37
Видео
21.01.23 в 18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла Астон Вилла
2.65 3.55 2.65
Видео
21.01.23 в 18:00
Борнмут Борнмут
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2.37 3.35 3.15
Видео
21.01.23 в 20:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ньюкасл Ньюкасл
3.95 3.40 2.03
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Января
05:21 · Англия. Премьер-лига
Экс-одноклубник Мудрика: «У Михаила дриблинг, как у Роналдиньо»
05:07 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил работу тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
05:00 · Англия. Премьер-лига
Немецкий топ-тренер хочет возглавить «Реал» или «Барселону»
04:49 · Англия. Премьер-лига
Поттер рассказал, что думает о Клоппе и «Ливерпуле»
04:42 · Англия. Премьер-лига
Артета раскрыл секрет успеха «Манчестер Юнайтед»
04:35 · Англия. Премьер-лига
Клопп отреагировал на трансферы «Челси»
04:30 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» объявил о трансфере за 20 миллионов евро официально
00:59 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» продолжает разрывать зимний рынок – объявили о трансфере Мадуэке официально
00:06 · Англия. Премьер-лига
​Паратичи пока сможет работать в «Тоттенхэме», несмотря на жёсткое наказание 1
20 Января
23:37 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» задумал трансфер Кейна, игрок открыт к переезду на «Олд Траффорд» 1
22:37 · Англия. Премьер-лига
Камавинга может перейти в «Арсенал» слухи
22:32 · Англия. Чемпионшип
Клуб Лиги 2 арендовал вратаря молодёжной сборной Франции у «Бристоль Сити»
22:15 · Англия. Премьер-лига
Троссар высказался о трансфере в «Арсенал»
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Лорьян» хочет подписать полузащитника «Саутгемптона» и сборной Мали Дженепо
21:27 · Англия. Премьер-лига
Тухель не рассматривает вариант с «Тоттенхэмом»
Все новости
Рекомендуем