Артета оценил работу тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о работе нидерландского специалиста Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Я впечатлен работой тен Хага. Он изменил игру манкунианцев в кратчайшие сроки. У него есть четкий план, который он внедрил, и футболисты следуют ему. Хочу отдать должное работе его тренерского штаба», - передает слова испанского специалиста пресс-служба «канониров».

Поединок «Арсенала» против «Манчестер Юнайтед» пройдет 22 января. Встреча состоится на лондонском стадионе «Эмирейтс» и начнется в 19:30 по московскому времени.