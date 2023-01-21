Немецкий топ-тренер хочет возглавить «Реал» или «Барселону»

Известный немецкий специалист Томас Тухель, последним местом работы которого был лондонский «Челси», определился с приоритетными вариантами продолжения карьеры.

Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Флориан Плеттенберг, тренер начал учить испанский язык. Томас хотел бы возглавить каталонскую «Барселону» или мадридский «Реал».

Напомним, что Тухель покинул «Челси» в сентябре прошлого года. Специалиста уволили после поражения от хорватского «Динамо» (0:1) в поединке группового раунда Лиги чемпионов.

В настоящий момент «Реал» тренирует Карло Анчелотти, а «Барселону» возглавляет Хави Эрнандес.