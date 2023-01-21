Поттер рассказал, что думает о Клоппе и «Ливерпуле»

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер высказался насчет предстоящего поединка против «Ливерпуля» в рамках Английской премьер-лиги.

«Нам будет противостоять одна из лучших команд АПЛ, которую возглавляет один из лучших тренеров мира. Клопп – великолепный специалист. Уверен, что «Ливерпуль» преодолеет все трудности и исправит свое положение. Мы все знаем, на что способна эта команда», - передает слова специалиста Football.London.

Матч между «Ливерпулем» и «Челси» состоится сегодня, 21 января, на стадионе «Энфилд». Перед этой игрой хозяева занимают девятое место в АПЛ, а гости располагаются на десятой строчке.