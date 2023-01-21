Артета раскрыл секрет успеха «Манчестер Юнайтед»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета пообщался с представителями СМИ в преддверии матча против «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге.

«Мы извлекли урок из поражения на «Олд Траффорд». Были вещи, которые не получилось контролировать. Каземиро? Он не играл и в первом матче. И тогда мы не смогли сделать достаточно для успеха.

Если вы посмотрите на «МЮ», то увидите хорошие коллективные действия, благодаря которым они могут обыграть любого соперника», - цитирует тренера Football.London.

Матч «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 22 января, на стадионе «Эмирейтс».