Клопп отреагировал на трансферы «Челси»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о тратах лондонского «Челси» на трансферы в текущее трансферное окно.

«Интересно наблюдать за их расходами. Не могу это объяснить. Если это реальные цифры, то они впечатляют. Но нам не стоит беспокоиться о тратах наших конкурентов. Конечно, нужно обращать внимание на такие моменты, однако есть и другие важные аспекты», - передает слова немецкого специалиста Sky Sports.

В летнее трансферное окно «пенсионеры» потратили порядка 170 миллионов евро. Самой дорогой сделкой лондонского клуба стал трансфер украинца Михаила Мудрика за 100 миллионов евро.