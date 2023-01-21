«Челси» продолжает разрывать зимний трансферный рынок. Лондонский клуб объявил о переходе в свои ряды нападающего Нони Мадуэке. 20-летний вингер подписал с «пенсионерами» контракт на семь с половиной лет с возможностью продления ещё на один сезон.

Нони Мадуэке – англичанин. Он занимался в академиях «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэма», прежде чем в 2018 году перебраться в ПСВ. Поначалу Мадуэке работал с молодёжкой, но постепенно дорос до первой команды. В 80 матчах за ПСВ Нони забил 20 голов и отдал 14 голевых передач.

Согласно данным transfermarkt, до перехода Нони Мадуэке «Челси» в январе уже потратил 143,5 миллиона евро. В зимние трансферные окна клубы редко тратят на усиление так много.