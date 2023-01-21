​Паратичи пока сможет работать в «Тоттенхэме», несмотря на жёсткое наказание

Бывших руководителей «Ювентуса» сурово наказали из-за финансовых махинаций туринского клуба. Так, например, Фабио Паратичи столкнулся с дисквалификацией сроком на два с половиной года. В настоящий момент 50-летний функционер занимает должность спортивного директора «Тоттенхэма». Говорить о том, что Паратичи лишится своей должности в Лондоне, преждевременно. Журналист Франческо Порцио обращает внимание на формулировку решения:

«… 30-месячное прекращение деятельности в рамках Федерации футбола Италии с запросом на продление на УЕФА и ФИФА».

Также стоит учитывать возможность подачи апелляции.