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​Паратичи пока сможет работать в «Тоттенхэме», несмотря на жёсткое наказание

21 Января 2023 • 00:06 Комментировать (1)

Бывших руководителей «Ювентуса» сурово наказали из-за финансовых махинаций туринского клуба. Так, например, Фабио Паратичи столкнулся с дисквалификацией сроком на два с половиной года. В настоящий момент 50-летний функционер занимает должность спортивного директора «Тоттенхэма». Говорить о том, что Паратичи лишится своей должности в Лондоне, преждевременно. Журналист Франческо Порцио обращает внимание на формулировку решения:

«… 30-месячное прекращение деятельности в рамках Федерации футбола Италии с запросом на продление на УЕФА и ФИФА».

Также стоит учитывать возможность подачи апелляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Фабио Паратичи
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Января 2023 в 00:13
Тебя и там найдут..
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