​«Манчестер Юнайтед» задумал трансфер Кейна, игрок открыт к переезду на «Олд Траффорд»

В зимнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» взял в аренду Ваута Вегхорста. Летом же «красные дьяволы» настроены подписать более статусного форварда на долгосрочную перспективу. Как сообщает Daily Mail, манкунианцы задумали трансфер нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Отмечается, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг поставил 29-летнего игрока на первое место в списке своих трансферных желаний.

Боссы «Манчестер Юнайтед» уже начали изучать детали, связанные с потенциальным трансфером Гарри Кейна. Источники сообщают, что форвард открыт к переезду на «Олд Траффорд», что воодушевляет «красных дьяволов».

«Тоттенхэм» не теряет надежды договориться с Гарри Кейном о новом контракте (действующий рассчитан до средины 2024 года). Впрочем, шансов у «шпор» мало, особенно если они не попадут в Лигу чемпионов.