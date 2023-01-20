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​«Манчестер Юнайтед» задумал трансфер Кейна, игрок открыт к переезду на «Олд Траффорд»

20 Января 2023 • 23:37 Комментировать (1)

В зимнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» взял в аренду Ваута Вегхорста. Летом же «красные дьяволы» настроены подписать более статусного форварда на долгосрочную перспективу. Как сообщает Daily Mail, манкунианцы задумали трансфер нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Отмечается, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг поставил 29-летнего игрока на первое место в списке своих трансферных желаний.

Боссы «Манчестер Юнайтед» уже начали изучать детали, связанные с потенциальным трансфером Гарри Кейна. Источники сообщают, что форвард открыт к переезду на «Олд Траффорд», что воодушевляет «красных дьяволов».

«Тоттенхэм» не теряет надежды договориться с Гарри Кейном о новом контракте (действующий рассчитан до средины 2024 года). Впрочем, шансов у «шпор» мало, особенно если они не попадут в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
20 Января 2023 в 23:54
слова "долгосрочный" и "29 лет" противоречат друг другу когда речь о футболисте. да, он в хорошей форме, много сезонов играет на высоком уровне, забивает, но Кейну летом будет 30. при всем уважении, он не выглядит как суператлет, на мой скромный взгляд у него возможно 2-3 сильных сезона, потом будет спад. а запросят за него не меньше 100 лямов. насколько это долгосрочно и насколько себя оправдает пусть решает МЮ.
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