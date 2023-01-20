«Лорьян» хочет подписать полузащитника «Саутгемптона» и сборной Мали Дженепо

Французский «Лорьян» всерьёз настроен на подписание полузащитника национальной сборной Мали и клуба Английской премьер-лиги «Саутгемптон» Муссы Дженепо. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, у «Лорьяна» не будет недостатка в финансовых средствах, вложение которых направлено на омоложение команды.

Сообщается, что у Дженепо в скором времени закончится контракт.

Малиец сыграл 11 матчей в Премьер-лиге за «Саутгемптон», который в данный момент занимает последнее место в турнирной таблице.

Тем не менее, Дженепо забил шикарный гол с дальней дистанции во время победного для «святых» матча Кубка Лиги с «Манчестер Сити» 11 января (2:0). Малиец был назван лучшим игроком матча.

Дополнительно сообщается, что игрок очень популярен среди скаутского отдела «Лорьяна».