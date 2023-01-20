«Борнмут» контактировал с «Вероной» насчёт голкипера Монтипо

Клуб Английской премьер-лиги «Борнмут» выходил на связь с представителями итальянской «Вероны» по поводу 26-летнего голкипера Лоренцо Монтипо. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, «вишни» во время текущего трансферного окна находятся в поисках хорошего вратаря, и по итогу выбрали Монтипо в качестве цели для подписания.

Они обратились к клубу Серии А с вопросом о переходе итальянского футболиста.

Несмотря на это, на данный момент вероятность того, что «жёлто-синие» отпустят спортсмена куда-либо в этом месяце, крайне мала.

Оба клуба в данный момент находятся в нижних частях турнирных таблиц своих чемпионатов.