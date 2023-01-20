​У Троссара был конфликт с Лалланой в «Брайтоне»

В пятницу Леандро Троссар, как и ожидалось, перешёл из «Брайтона» в «Арсенал». Накануне хавбек «чаек» Адам Лаллана дал комментарий по поводу возможного ухода Троссара из команды. Лаллана говорил, что не видит в этом проблемы, отмечая последние успехи «Брайтона» без Троссара.

Журналист Чарли Хаффенден сообщает в социальных сетях, что между Леандро Троссаром и Адамом Лалланой был конфликт. Англичанину не нравилось непрофессиональное поведение бельгийца.

Ранее главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби отстранял Леандро Троссара от работы с командой по причине ухода игрока с тренировки.