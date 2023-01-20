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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Зидан получил щедрое предложение от топ-клуба АПЛ слухи

20 Января 2023 • 20:17 Комментировать (1)

Результаты «Челси» наводят на мысли о том, что в обозримом будущем Грэм Поттер может покинуть должность главного тренера команды. Как стало известно OK Diario, «пенсионеры» уже ищут замену Поттеру, не оправдавшему ожиданий на «Стэмфорд Бридж». По данным источника, «Челси» обратился к кандидатуре Зинедина Зидана. 50-летний специалист получил от топ-клуба Премьер-лиги предложение с высокой зарплатой в размере 50 миллионов евро за сезон.

Отметим, что Зинедин Зидан находится без работы уже более полутора лет. По завершению сезона 2020/2021 француз оставил тренерский мостик в «Реале».

На текущий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
20 Января 2023 в 20:57
Зидан возможно единственный тренер в мире который не берется за что попало, который готов отказывать топ-клубам месяцами и годами и делать все что ему захочется. Сомневаюсь что Челси ему интересен. Возможно он ждет чем закончится скандал с Юве, чтоб рассмотреть их проект.
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