Результаты «Челси» наводят на мысли о том, что в обозримом будущем Грэм Поттер может покинуть должность главного тренера команды. Как стало известно OK Diario, «пенсионеры» уже ищут замену Поттеру, не оправдавшему ожиданий на «Стэмфорд Бридж». По данным источника, «Челси» обратился к кандидатуре Зинедина Зидана. 50-летний специалист получил от топ-клуба Премьер-лиги предложение с высокой зарплатой в размере 50 миллионов евро за сезон.

Отметим, что Зинедин Зидан находится без работы уже более полутора лет. По завершению сезона 2020/2021 француз оставил тренерский мостик в «Реале».

На текущий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.