Льорис рассказал о последствиях участия на ЧМ-2022

Голкипер лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис признался, что испытывает проблемы с ментальной свежестью после выступления на ЧМ-2022 в составе сборной Франции.

«Я не могу жаловаться. Я профессионал и просто следую игровому ритму. Но очевидно, что когда ты играешь в сборной вплоть до последнего дня чемпионата мира, ты возвращаешься и теряешь ментальную свежесть. Но мне нужно вернуться в строй и помочь своей команде», — передаёт речь Льориса издание Daily Standard.

Напомним, что после мундиаля в Катаре, где французская команда сумела дойти до финального поединка, проиграв в нём Аргентине — 3:3 (2:4 по пенальти), Льорис закончил карьеру в национальной сборной.

36-летний вратарь провёл 145 матчей в футболке «трёхцветных».