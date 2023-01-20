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​«Ливерпуль» может переманить полузащитника из «Челси» слухи

20 Января 2023 • 20:10 Комментировать

«Челси» рассчитывает сохранить в своих рядах полузащитника Мэйсона Маунта. Впрочем, переговоры с 24-летним футболистом проходят не так просто, как хотелось бы лондонцам. Маунт хочет серьёзного повышения оклада, чтобы ощутить свою ценность. В настоящий момент хавбек имеет одну из самых низких зарплат в команде.

Как сообщает The Guardian, за ситуацией пристально следит «Ливерпуль». Мерсисайдцы могут попытаться переманить Мэйсона Маунта летом. Если «Челси» к тому моменту не удастся договориться с игроком о новом контракте, то клубу будет разумно продать Маунта, чтобы не потерять его через год бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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