«Челси» рассчитывает сохранить в своих рядах полузащитника Мэйсона Маунта. Впрочем, переговоры с 24-летним футболистом проходят не так просто, как хотелось бы лондонцам. Маунт хочет серьёзного повышения оклада, чтобы ощутить свою ценность. В настоящий момент хавбек имеет одну из самых низких зарплат в команде.

Как сообщает The Guardian, за ситуацией пристально следит «Ливерпуль». Мерсисайдцы могут попытаться переманить Мэйсона Маунта летом. Если «Челси» к тому моменту не удастся договориться с игроком о новом контракте, то клубу будет разумно продать Маунта, чтобы не потерять его через год бесплатно.