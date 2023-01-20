«Арсенал» посредством своего официального сайта объявил о переходе из «Брайтона» атакующего полузащитника Леандро Троссара. 28-летний бельгиец заключил долгосрочное трудовое соглашение с «канонирами», детали которого не раскрываются.

За «Арсенал» Леандро Троссар будет выступать под номером 19.

В Англии Леандро Троссар играет с лета 2019 года – именно тогда бельгиец перебрался в «Брайтон». В 121 матче за «чаек» Троссар записал на свой счёт 25 голов и 14 результативных передач на партнёров.

Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, трансфер Леандро Троссара обошёлся «Арсеналу» в 24 миллиона евро.