​Клопп: «Мы тоже должны инвестировать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в ходе общения с журналистами подчеркнул необходимость в инвестициях, направленных на усиление состава команды.

«Я не вижу варианта, при котором другие клубы прекратили бы инвестиции в будущем. Это означает, что мы тоже должны это делать», - сказал Клопп, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Нил Джонс.

В настоящий момент очень активную зимнюю трансферную кампанию проводит «Челси». Лондонцы уже потратили на новичков почти 150 миллионов евро, и их зимняя деятельность на рынке ещё не завершена. «Ливерпуль», в свою очередь, зимой подписал только одного футболиста – Коди Гакпо.