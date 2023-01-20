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​Клопп: «Мы тоже должны инвестировать»

20 Января 2023 • 18:24 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в ходе общения с журналистами подчеркнул необходимость в инвестициях, направленных на усиление состава команды.

«Я не вижу варианта, при котором другие клубы прекратили бы инвестиции в будущем. Это означает, что мы тоже должны это делать», - сказал Клопп, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Нил Джонс.

В настоящий момент очень активную зимнюю трансферную кампанию проводит «Челси». Лондонцы уже потратили на новичков почти 150 миллионов евро, и их зимняя деятельность на рынке ещё не завершена. «Ливерпуль», в свою очередь, зимой подписал только одного футболиста – Коди Гакпо.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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