Вопрос о будущем Илкая Гюндогана остаётся открытым. Действующий контракт капитана «Манчестер Сити» истекает уже в конце сезона. Журналист Экрем Конур в социальных сетях рассказывает о том, что 32-летний немец интересен «Ювентусу». Туринцы хотели бы заполучить Гюндогана летом в качестве свободного агента. Такой вариант подходит «старой синьоре» на фоне финансовых проблем.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Илкай Гюндоган договорился о контракте с «Барселоной». Впрочем, эти сообщения пока не имеют подтверждений.

За «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган играет с лета 2016 года после трансфера из дортмундской «Боруссии».