«Реал» был одним из клубов, боровшихся за подписание нападающего Эрлинга Холанна в прошлом году. Мадридцы проиграли гонку – норвежец выбрал «Манчестер Сити». Появились сообщения о том, что в стане «сливочных» отказались от идеи с трансфером Холанна. Тем не менее, «Реал» по-прежнему имеет планы по подписанию норвежца. Об этом на своих страницах рассказывает AS.

По данным источника, «Реал» рассчитывает подписать Эрлинга Холанна в 2024 году. Тогда «сливочные» будут иметь возможность реализовать опцию выкупа игрока за 180 миллионов евро.

За «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн провёл 25 матчей. В них нападающий забил 28 голов и отдал 3 голевых паса.