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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола – об упрёках о Лиге чемпионов: «Чушь собачья!»

20 Января 2023 • 15:06 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола достаточно раздражённо ответил на вопрос о том, что его нынешней команде никак не удаётся выиграть трофей Лиги чемпионов.

«Люди говорят, что мы не добились успеха, потому что мы не выиграли Лигу чемпионов. Чушь собачья! Мы много побеждали. Мы выиграли два чемпионских титула подряд в Англии и играли на стабильно высоком уровне, конкурируя с сильнейшим «Ливерпулем». Это успех», - сказал Гвардиола, чьи слова приводит Goal.com.

Лучшим результатом «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов остаётся финал 2021 года. Тогда команда Хосепа Гвардиолы проиграла «Челси»  решающей битве за трофей со счётом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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