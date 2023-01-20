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«Роналду прав на 100%»: Лингард поддержал критику Криштиану в адрес «Манчестер Юнайтед»

20 Января 2023 • 13:42 Комментировать (2)

Нападающий «Ноттингем Форест» Джесси Лингард, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», поддержал критические высказывания португальца Криштиану Роналду о манкунианском клубе.

«Криштиану прав на 100 процентов. Ты всегда хочешь лучшего, а тем более в таком клубе, как «МЮ». Тебе нужны самые лучшие условия. Это все есть в «Юнайтед», но нужно более современно оборудование. Если сравнить с «Ман Сити», «МЮ» серьезно отстает», - приводит слова Лингарда The Diary Of A CEO в ютубе.

Напомним, что Роналду со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед» в конце прошлого года. Перед уходом он дал резонансное интервью, в котором раскритиковал руководство и главного тренера Эрика тен Хага.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
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Комментарии (2)
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Alex1972
20 Января 2023 в 14:20
Сказал алкоголик, которого тоже вышвырнули из МЮ... Поделом..
ингерман
20 Января 2023 в 14:03
ай воц она правда-мацка выходить наружу-та.. А-ха-ха-ха! )))
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