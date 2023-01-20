«Роналду прав на 100%»: Лингард поддержал критику Криштиану в адрес «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ноттингем Форест» Джесси Лингард, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», поддержал критические высказывания португальца Криштиану Роналду о манкунианском клубе.

«Криштиану прав на 100 процентов. Ты всегда хочешь лучшего, а тем более в таком клубе, как «МЮ». Тебе нужны самые лучшие условия. Это все есть в «Юнайтед», но нужно более современно оборудование. Если сравнить с «Ман Сити», «МЮ» серьезно отстает», - приводит слова Лингарда The Diary Of A CEO в ютубе.

Напомним, что Роналду со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед» в конце прошлого года. Перед уходом он дал резонансное интервью, в котором раскритиковал руководство и главного тренера Эрика тен Хага.