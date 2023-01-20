«Боруссия» начала переговоры по форварду «Манчестер Юнайтед»

20-летний шведский нападающий Энтони Эланга, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», может сменить английскую Премьер-лигу на немецкую Бундеслигу.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, стороны вступили в переговорный процесс. Сам скандинав дал согласие на переход в немецкий топ-клуб. Эланга готов сменить клубную прописку ради получения стабильной игровой практики.

«Боруссия» может арендовать нападающего до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Энтони принял участие в 13 матчах Премьер-лиги, отметившись одной голевой передачей. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.