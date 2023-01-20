Энди Коул нашёл центрфорварда для «Манчестер Юнайтед»

Бывший центрфорвард «Манчестер Юнайтед» Энди Коул поделился мнением о возможном переходе нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в стан «красных дьяволов».

«Виктор в Неаполе очень хорош. Думаю, он мог бы стать хорошим долгосрочным вариантом для «Юнайтед». Но вопрос в том, отпустит ли его «Наполи».

Осимхен – подвижный нападающий с хорошим приемом мяча. Помню его игру против «Ливерпуля». В том матче Виктор отлично разбирался с защитой мерсисайдцев», - передает слова Коула Metro.

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 13 забитых мячей и четыре голевые передачи в 18 поединках.