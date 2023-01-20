«Челси» сразится с «Манчестер Юнайтед» за нидерландского игрока

Фланговый защитник сборной Нидерландов и миланского «Интера» Дензел Дюмфрис является трансферной целью лондонского «Челси». Об этом рапортует в социальных сетях журналист Мэтт Лоу.

Как стало известно инсайдеру, Дюмфрис рассматривается в качестве альтернативы англичанину Рису Джеймсу. Помимо «Челси» в трансфере нидерландца заинтересован другой английский гранд – «Манчестер Юнайтед».

Дюмфрис связан контрактными обязательствами с «нерадзурри» до середины 2025 года. Его трансферный ценник – 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дензел провел 17 матчей в рамках Серии А, забил один гол, сделал два ассиста и получил три желтые карточки.