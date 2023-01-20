Экс-игрок «МЮ» Лингард рассказал, как злоупотреблял алкоголем

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, ныне выступающий за «Ноттингем Форест», поведал о своей алкогольной зависимости.

«Я употреблял перед сном. Сейчас, оглядываясь назад, задаю себе вопрос: «Зачем я это делал?». Тогда мне нужно было что-то, что снимало бы боль и давало успокоение. Но от алкоголя становилось еще хуже… Тогда я проходил через такие вещи, о которых вы понятия не имеете. Мне казалось, что несу на своих плечах всю тяжесть этого мира», - поведал Джесси в подкасте The Diary Of A CEO.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Лингард провел 14 матчей, в которых получил желтую карточку.