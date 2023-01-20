«Челси» потратил зимой больше, чем суммарно клубы из Франции, Италии, Германии и Испании

Подведены промежуточные итоги трат клубов топ-5 европейских лиг в текущее трансферное окно. Неоспоримым лидером по этому показателю является лондонский «Челси», который на сегодня потратил 171 миллион евро.

Стоит отметить, что клубы из других топ-лиг - Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А и Лиги 1 – потратили суммарно в январе всего 53 миллиона.

«Пенсионеры» имеют серьезный отрыв благодаря сделке по украинскому полузащитнику Михаилу Мудрику. Трансфер 22-летнего футболиста обошелся лондонцам в 100 миллионов евро.

Кроме Мудрика зимой в «Челси» перешли защитник Бенуа Бадьяшиль, нападающий Жоау Фелиш и центральный защитник Андрей Сантос.