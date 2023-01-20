Гюндоган высказался о камбэке «Манчестер Сити»

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган дал комментарий после поединка против лондонского «Тоттенхэма». Подопечные Хосепа Гвардиолы отпраздновали победу со счетом 4:2, уступая по ходу встречи 0:2.

«Настоящая команда. Классный камбэк. Очень горжусь парнями», - оставил сообщение немецкий полузащитник в социальных сетях.

«Манчестер Сити» набрал 42 очка после 19 проведенных матчей. «Горожане» отстают от лидирующего «Арсенала» на пять баллов. При этом у команды Микеля Артеты есть одна игра в запасе.

В текущем сезоне Илкай забил два гола и отдал два ассиста в 16 поединках..