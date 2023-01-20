Мусса Дембеле ведёт переговоры с клубом АПЛ

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Как информирует инсайдер Николо Скира в соцсетях, в подписании 26-летнего футболиста заинтересована бирмингемская «Астон Вилла».

Журналист рапортует, что стороны уже вступили в переговоры по трансферу. Мусса может перейти в «Виллу» на правах свободного агента или же за сниженную сумму отступных. Контракт Дембеле с «ткачами» истекает летом 2023 года.

Нападающий выступает за «Лион» с 2018 года, перейдя из шотландского «Селтика». В нынешнем сезоне Лиги 1 Мусса забил два гола в 14 встречах.