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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мусса Дембеле ведёт переговоры с клубом АПЛ

20 Января 2023 • 09:57 Комментировать

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Как информирует инсайдер Николо Скира в соцсетях, в подписании 26-летнего футболиста заинтересована бирмингемская «Астон Вилла».

Журналист рапортует, что стороны уже вступили в переговоры по трансферу. Мусса может перейти в «Виллу» на правах свободного агента или же за сниженную сумму отступных. Контракт Дембеле с «ткачами» истекает летом 2023 года.

Нападающий выступает за «Лион» с 2018 года, перейдя из шотландского «Селтика». В нынешнем сезоне Лиги 1 Мусса забил два гола в 14 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Мусса Дембеле Астон Вилла Трансферы футбола - зима 2023
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