Гуэдеш перешёл в португальский гранд

Полузащитник Гонсалу Гуэдеш, выступавший в этом сезоне за английский «Вулверхэмптон», вернулся на родину. 26-летнего футболиста подписала лиссабонская «Бенфика», об этом сообщается на официальном сайте португальского гранда.

«Орлы» заключили с хавбеком арендное соглашение до завершения нынешнего сезона. Стоит отметить, что Гонсалу является воспитанником академии «Бенфики».

За «Вулверхэмптон» Гуэдеш выступал с августа прошлого года. «Волки» приобрели португальца у «Валенсии» за 32 миллиона евро. В 18 поединках за английский коллектив полузащитник забил два гола и сделал одну результативную передачу.