Гвардиола недоволен болельщиками «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о болельщиках команды. Испанский специалист недоволен поддержкой, которую получает команда от фанатов.

«Болельщики молчали 45 минут. Они нас освистывают не потому, что команда плохо играет, а потому, что проигрываем. Раньше такого не было. Наверное, они уже привыкли к нашим постоянным победам в АПЛ. Мне бы хотелось, чтобы прежнее отношение болельщиков вернулось. Именно тех фанатов, которые приходят на стадион», - цитирует испанца Sky Sports.

В последнем матче «Манчестер Сити» на своем поле победил лондонский «Тоттенхэм» со счетом 4:2. Подопечные Гвардиолы идут на втором месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять баллов.