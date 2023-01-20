«Челси» хочет усилиться полузащитником «Барселоны»

Хавбек каталонской «Барселоны» Франк Кесси может сменить чемпионат Испании на Английскую Премьер-лигу. Об этом сообщается на страницах издания The Telegraph.

Согласно сведениям источника, ивуарийский футболист находится в сфере интересов лондонского «Челси». «Пенсионеры» рассчитывают арендовать 26-летнего центрального полузащитника до завершения нынешнего сезона.

Стоит отметить, что контракт Франка с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Кесси принял участие в восьми матчах чемпионата Испании, в которых не отметился голевыми действиями.