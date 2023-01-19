​Синиша Михайлович незадолго до смерти планировал встречи с Гвардиолой и Конте

Футбольный мир продолжает оплакивать Синишу Михайловича – серб ушёл из жизни 16 декабря 2022 года после продолжительной борьбы с болезнью.

В программке к кубковому матчу между «Лацио» и «Болоньей» вышли цитаты сыновей Синиши Михайловича, которые приводит Football Italia.

«За день до того, как в последний раз отправиться в больницу, он звонил всем своим друзьям. Он звонил Гвардиоле и Конте, чтобы узнать о возможных профессиональных приёмах, так как планировал поездку в Англию», - рассказали сыновья в числе прочего.

Отметим, что Синиша Михайлович в своё время играл за «Лацио». Позже серб тренировал «Болонью».